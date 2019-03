Governo faz vídeo para explicar onde buscar atendimento médico

A promessa da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, está se realizando. Nesta quarta-feira, dia 13, a chefe do Executivo municipal entregou kits com materiais escolares a alunos da rede municipal de ensino. Ela foi, pessoalmente, até a escola Mário Lobão, na zona rural da Capital acreana. Ao todo, são três tipos de kits.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, estão sendo entregues dois tipos de kits: para alunos do 2º ao 5º ano, foi entregue uma pasta com dois cadernos, 2 lápis, uma borracha, uma cola, e uma régua. Já os menores, da pré-escola e primeiro ano, são dois cadernos, dois lápis, um caixa de lápis de cor e uma caixa de giz de cera. Para as creches, os itens são diferentes e incluem itens de higiene pessoal para as crianças.

“Iniciamos a entrega na última segunda-feira e vamos prosseguir até o dia 20. Se houver necessidade de reposição do material, vamos adquirir mais material. Entendemos que é dever do Município garantir boas condições de aprendizado para nossos alunos”, citou a prefeita que, essa semana, foi questionada nas redes sociais sobre os materiais.

A dona de casa Ana Cleide Fernandes, que foi receber o material junto com a filha Heloísa, agradeceu muito pelos itens e disse que, no momento, não teria mesmo como comprar. É justamente o que a prefeito tem propagado ao anunciar os kits: economia para as famílias, que já não vão mais se preocupar com os materiais escolares.

“Meu marido teve um infarto recente e não está trabalhando. Eu estava com pena porque minha filha ficaria sem material por enquanto e ela estava com vergonha por isso. Então só tenho a agradecer a prefeita Socorro Neri, que deu tudo para as crianças”. Heloísa, conta que gostou de tudo o que ganhou: “Eu estava pensando em reaproveitar um caderno, mas ganhei foi dois, tudo novinho. Estou bem feliz!”.