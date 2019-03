Funcionários da Copserge protestam na Assembleia

Lamentando profundamente a onda de violência que assola Rio Branco, o vereador N. Lima (PSL) fez um verdadeiro desabafo na tribuna.”Dez dias íamos sentir a diferença da diminuição da violência, mas nada aconteceu”, reclamou, afirmando que a culpa é do governo, mas também da prefeitura com ruas intrafegáveis. “Temos dois governos paralelos, um tem pena de morte e outro não; um tem punição e outro não, até para fazer aniversário de crianças temos que pedir autorização para o governo paralelo nos bairros”.

Quanto ao governo Gladson Cameli, o parlamentar do partido do presidente Jair Bolsonaro, disse que, “precisa mostrar a que veio. É preciso tomar vergonha na cara e administrar”. Ele destacou o trabalho do jornalista Washington Aquino que, todas as manhãs cobra providências e denúncia a violência no Acre.