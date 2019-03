Faltando 5 dias para início das aulas, professores aprovados em processo seletivo ainda não foram chamados pelo governo

O Deputado Federal Alan Rick (DEM), esteve reunido na tarde desta terça-feira, 12 no Ministério das Relações Exteriores com o Chanceler Ernesto Araújo para tratar de um antigo sonho: o efetivo intercâmbio comercial entre Acre e Peru. Também participaram da reunião o governador Gladson Cameli e os parlamentares que integram a Bancada do Acre em Brasília.

Alan Rick aproveitou a oportunidade para reiterar a necessidade de acabar com as barreiras fitossanitárias impostas pelo governo peruano à carne brasileira e, consequentemente, à carne acreana.

“Hoje, essa é uma pauta essencial ao desenvolvimento do agronegócio do Acre, pois o Peru tem uma série de regulamentações que impedem o comércio da nossa carne e limita as trocas bilaterais. Além disso, me prontifiquei a enviar documentos sobre o tema ao Ministério, para que o Chanceler Araújo possa se informar mais sobre o assunto, e já o fiz”, disse o parlamentar que solicitou, ainda, encaminhamentos para uma reunião no Acre com representante de ambos os países. “Sugeri que o próprio Chanceler desempenhe o papel de mediação nesse encontro, pois precisamos que estes entraves sejam resolvidos com celeridade para que o comércio acreano possa crescer e florescer cada vez mais”, destacou.

REUNIÃO COM SÉRGIO MORO

Também nesta terça-feira, Alan Rick participou, ao lado do governador Gladson Cameli e de membros da bancada do Acre, de reunião com o ministro da Justiça Sérgio Moro, a quem reiterou pedido que fez ao Ministério em 2016, via requerimento, para instalação de um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) em Rio Branco. Os CICCs são centros que abrigam diversos órgãos municipais, estaduais e federais, concentrando as informações necessárias para a efetiva atuação do Estado no combate ao crime. Tipicamente, um CICC concentra as polícias federal, civil e militar, forças armadas, bombeiros, serviços da prefeitura, entre outros.

“O Ministro nos informou que esse meu projeto foi, enfim, encaminhado. Está no orçamento do ano que vem! Agora está em fase de pesquisa orçamentária e adequação ao estado. É uma enorme vitória para o nosso Acre, que carece tanto de estrutura em segurança pública”, disse Alan Rick.

Sérgio Moro também informou que planeja construir um Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional (CIISPR) na região amazônica. “Como ainda não há um local estabelecido para instalação, sugeri que esse centro fosse instalado no Acre, que tem uma localização estratégica muito interessante por conta de suas fronteiras e devido ao aumento do tráfico de drogas na nossa região”, informou o deputado.