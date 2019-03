Dona Chaguinha viraliza nas redes sociais do Acre; veja o vídeo

Você está lendo essa matéria e não sabe quem é D. Chaguinha?

Sério mesmo??

Cara, deixa eu te dizer: você está com sérios problemas, mas como eu sou legal vou te atualizar.

D. Chaguinha mora no Juruá, mais precisamente nas margens do Rio Croa, sacou??

Ainda não?

Tá difícil então…

O monstro do vídeo do Croa – nosso tubarão rex ou seria monstro do Lago Ness Amazônico? – tem melhor definição nas palavras do jornalista Altino Machado, cruzeirense juramentado que conhece bem dos paranauês do Juruá.

Já viu o vídeo? Se não viu, assiste ai!