Deputado Fagner Calegario: “o governador Gladson governa ou não”?

Uma promoção lançada pela MaxMilhas para marcar o Dia do Consumir garante a compra de passagens aéreas de ida e volta nos voos da Gol entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul por apenas R$ 162,76. Quem está em Cruzeiro do Sul também pode viajar pagando o mesmo valor para a capital do estado nos voos diurnos da Gol que começam a ser operados a partir de junho deste ano. Para ter acesso ao desconto é preciso usar o cupom da promoção PARTIUBRASIL.

O cupom poderá ser usado até às 23h59 desta quarta-feira (13/01). O número de assentos promocionais é limitado, Sem o uso do cupom as passagens custam R$ 217,76. (Confira na imagem abaixo como usar o cupom após a escolha dos destinos e da data da viagem. Nos voos da Gol de Rio Branco para Manaus o uso do cupom permite a compra das passagens aéreas por R$ 529. Todos esses valores estão com as taxas de embarques incluídas, Os menores preços estão disponíveis para compra nos meses de março, abril, maio e junho, exceto nos feriados.

As passagens da MaxMilhas podem ser parceladas em três vezes sem juros na compra com cartão de crédito. Lembrando que para comprar as passagens aéreas com desconto na MaxMilhas é preciso fazer um cadastro. Tudo é gratuito. Os preços citados neste texto não estão disponíveis no site da Gol. A MaxMilhas é uma empresa especializada na venda de passagens com descontos que podem chegar a 80%.

CONFIRA AS PROMOÇÕES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DOS NOVOS VOOS DO ACRE