Cabeleireira solidária muda o visual de moradora de rua

Quem passou pelo centro da capital acreana na manhã desta terça-feira, 12, presenciou algo diferente no meio da correria de todos os dias. Quatro músicos colombianos tocavam músicas originais do país sul americano e mudaram o ambiente do calçadão próximo ao Terminal Urbano.

Ao contrário do que é comum se ver, principalmente nos sinais de trânsito, com a presença de estrangeiros que se apresentam em troca de dinheiro, os músicos colombianos estão, segundo eles mesmos, vivendo uma experiência musical. “Todos nós somos músicos, trabalhamos com música e decidimos em grupo vivermos uma aventura musical pela América Latina”, diz Henry Vergara, um dos quatro músicos do grupo Candela.

Os músicos são da região de Antioquia, um dos 32 departamentos da Colômbia e estão na estrada desde o dia 4 de fevereiro. Entraram no Brasil pelo Peru e vão conhecer outros estados antes de seguir com sua aventura musical para outros países da América do Sul. “Vamos seguir aqui em Rio Branco durante mais cinco dias, depois vamos para Porto Velho, Londrina no Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em seguida, seguimos com nossa aventura para Uruguai, Argentina, Chile, Peru e voltamos para Colômbia”, explica Vergara.

Os músicos afirmam que estão encantados com a cultura e a alegria do povo acreano. Mas, segundo Weimar Manã, outro integrante do grupo, o que mais chamou a atenção foi a beleza das acreanas.”As mulheres são lindas iguais as colombianas”, diz entre gargalhadas. Para depois afirmar que a população dos dois países são muito parecidas. “Somos como vocês, muito mestiços, de uma rica cultura, de um povo muito alegre que nos recebeu muito bem”, finaliza.