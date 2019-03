BOPE recebe viatura blindada doada pela empresa de segurança privada Prossegur

O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre recebeu, nesta quarta-feira, dia 13, uma viatura blindada doada pela empresa de segurança privada Prossegur. O veículo será utilizado em operações especiais e aumentará a frota da segurança pública.

O evento contou com a presença do vice-governador, Major Rocha, e do comandante da PM, Cel. Márcio. O diretor da empresa, Francesco Papaguo também participou do ato simbólico de entrega do veículo. Houve uma apresentação do blindado, agora chamado de “Caveirão”.

“Esse é um voto de confiança que a empresa dá à Polícia Militar, e que vai nos ajudar muito a combater a criminalidade que ainda domina as nossas ruas. Nós temos esse ano ainda um investimento de R$ 44 milhões. A própria constituição diz que a Segurança Pública é responsabilidade de todos”, comentou Rocha.

Para o secretário de Justiça e Segurança do Acre, Paulo Cesar Rocha, o veículo chega para ajudar e é fruto do bom diálogo do poder público com o setor privado. “O governo está empenhado na execução de uma série de emendas parlamentares para garantir a eficiência das ações policiais. O Estado será também, no final do ano, agraciado com os recursos do SUSP”, destacou.

Segundo Francesco Papaguo, o veículo vem em vista aos índices de criminalidade que refletem o Acre. “Essa doação é justamente para estreitar os laços, mais ainda, com o governo do estado. Essas iniciativas são importantes tanto para equipar melhor a nossa polícia, quanto para protegermos os policiais no combate”, pontuou.