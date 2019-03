Acre não cumprirá meta de colocar 50% das crianças de até 3 anos em creche até 2024, diz estudo

Somente 5 das 27 unidades da federação vão conseguir colocar ao menos metade das crianças de até três anos em creches até 2024, indica relatório produzido pelo Instituto Ayrton Senna -e o Acre está de fora. Segundo a projeção, apenas São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Tocantins devem superar os índices estabelecidos pelo plano. O diagnóstico, detalhado por Estado, foi liderado por Ricardo Paes de Barros, economista-chefe da instituição e professor no Insper.

O quadro geral é preocupante, mas as análises por estado revelam abismos. No Acre, Amazonas e Amapá, menos de 20% das crianças de até três anos estão em creches —em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul a taxa de cobertura é de pelo menos o dobro. Enquanto a taxa de atendimento escolar de jovens entre 15 e 17 anos é de 94% no Tocantins e no Acre esse índice é de apenas 85%.

Garantir vagas em creche para pelo menos 50% das crianças é uma das metas do PNE (Plano Nacional de Educação), aprovado pelo Congresso Nacional em 2014. O documento estipula objetivos para a educação a serem alcançados pelo país em dez anos. No entanto, até mesmo as metas intermediárias têm sido desrespeitadas.

Além desses estados, Ceará e Rondônia devem ao menos chegar na média brasileira.

Com Folha de S. Paulo.