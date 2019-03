Abertas inscrições para cursos do Instituto de Matemática; matriculas encerram em março

A Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu na manhã desta quarta-feira (13) no Ramal do Pica Pau, Maria Auxiliadora Pereira Barbosa, de 48 anos, acusada de homicídio. A apresentação da mulher aconteceu na Divisão de Investigações Criminais (Dic) no bairro Cadeia Velha em Rio Branco.

De acordo com Delegado Martin Hassel, Auxiliadora é acusada de matar Alexandre Rocha da Silva, o crime aconteceu no dia 05 outubro de 2018 no ramal do Pica Pau na região do segundo distrito. Ele foi morto a facadas e foi degolado.

“No mês de outubro de 2018 ocorreu o homicídio de Alexandre que era ex-presidiário e estava foragido da justiça. Passamos a investigar e recebemos informações do disque denúncia e no desenrolar das investigações conseguimos trazer essas provas pra dentro do inquérito e representamos pela prisão de Maria Auxiliadora e o mandado de prisão foi cumprido. Tivemos duas linhas de Investigações a primeira de que Alexandre na época estava tumultuando aquele bairro, causando transtorno pro mundo do crime. E a segunda situação foi que ele teria agredido a Maria Auxiliadora, e em razão das agressões ela aproveitou os dois fatos e juntamente com outras pessoas mataram Alexandre”, disse Hassel.

A mulher foi encaminhada ao sistema prisional da capital.