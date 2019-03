Rio Branco Football Club esclarece abandono da sede social do clube

A diretoria do Rio Branco FC enviou nota à redação do ac24horas ao mesmo tempo contestando e esclarecendo a situação da sede social do clube, lamentada em rede social por admiradores e antigos frequentadores.

Leia a nota do RBFC na íntegra:

Bom dia a todos! Primeiro, lamentamos a postura do jornalista Edmilson Ferreira, o qual não fez o básico de uma conduta jornalística, que é buscar as versões dos fatos e o outro lado da história. Não fomos contactados para dar a nossa versão, o que compreende um péssimo trabalho e nos faz entender que só houve uma tentativa de atacar o clube e a atual diretoria. Mas se o jornalista não fez seu trabalho direito, fazemos questão de ajuda-lo trazendo parte da história que ele não deva ter pesquisado.

Nós do clube somos o que mais lamentamos a situação de nossa sede. Isso porque, em 2010, durante o governo Binho Marques, iniciou-se um processo de tombamento do prédio. Esse processo está emperrado e, devido a ele ainda estar em curso e sem definição, o clube não pode sequer fazer uma limpeza do terreno, uma vez que hoje ele não está sob nosso domínio. Houve buscas pelo aluguel do espaço. Porém, esse processo emperra qualquer tipo de tratativa sobre o que fazer com a sede. Se o tombamento ocorrer, a sede fica sob responsabilidade do governo, que deve indenizar o clube pelas perdas financeiras futuras com o espaço. Caso não ocorra, procuraremos um objetivo para o local. Há uma empresa há 5 anos interessada no aluguel da sede e nada podemos fazer. Esse processo não pode mais se arrastar. Já solicitamos aceleração do processo e esperamos que o Ministério Público e a atual gestão do Estado finalmente decidam de uma vez por todas. O que não pode mais acontecer é essa indefinição e essa situação lamentável.

A direção

Rio Branco Football Club