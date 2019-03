Previsão do tempo será de sol entre nuvens e chuva em regiões do Acre, diz Sipam

O prédio do Comando-Geral da Polícia Militar, no Centro de Rio Branco, será totalmente reformado. O Palácio Rio Branco confirmou R$ 2,4 milhões para a obra, e o projeto de modernização do prédio já está sendo finalizado pela equipe da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra).

O recurso financeiro será enviado pelo Ministério da Defesa, por intermédio do Programa Calha Norte. O vice-governador Major Rocha comemorou a liberação da emenda e disse que a reforma vai trazer dignidade para os militares que trabalham no local. A informação é da Secretaria de Comunicação do Acre.

“O prédio do Comando-Geral é um dos mais antigos da Capital e faz parte da história do Acre. Este era um anseio muito grande dos policiais militares de ter uma sede digna e ficamos honrados em poder proporcionar essa grande reforma durante a nossa gestão”, destacou.

Construído na década de 1920 para sediar a então Guarda Territorial do Acre, o prédio está prestes a completar 100 anos de fundação. Atualmente, o comando-geral da PMAC está em processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Por conta disso, várias regras serão obedecidas durante a ampla reforma. Uma delas diz respeito a fachada do prédio, que não pode ser alterada. Também estão previstas a troca e adequação da fiação elétrica e sistema de refrigeração, além da substituição e modernização da cobertura do comando-geral.