Prefeituras receberam mais R$31, 2 milhões de ICMS, Fundeb e IPVA em fevereiro

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, anunciou nesta segunda-feira, dia 11, que vai investir R$ 50 milhões na Operação de Verão, que deve começar na segunda quinzena de abril, e atingir todos os bairros da Capital, incluindo a zona rural. O objetivo da prefeita é dar uma nova cara à cidade, limpando ruas e tapando buracos.

O investimento, que é três vezes o valor investido no ano passado, é fruto dos cortes feitos pela gestora na máquina municipal, viabilizando que serviços exigidos há meses pela população sejam vistos e reforçados nos bairros da Capital acreana.

“Nós estamos aguardando que as chuvas cessem para iniciarmos a operação de verão. Eu já posso garantir à população uma operação mais expressiva, com mais volume de serviços, dentro dos bairros e não apenas nas linhas de ônibus, como foi no ano passado. Esse ano, no orçamento, nós já reservamos R$ 50 milhões”, garantiu.

A prefeita diz que foi possível economizar dinheiro em locações, contratações e ainda nas nomeações de pessoal. A prefeita fez também um comparativo com o caixa de outras prefeituras, e votou a dizer que o orçamento municipal não é capaz de responder a todas as demandas da população de uma só vez.

“Além disso, aplicaremos também emendar parlamentares que estão previstas no orçamento de 2019. À medida que essas emendas forem liberadas, nós as aplicaremos. Agora, o orçamento do município de Rio Branco, é insuficiente para tender todas as demandas de infraestrutura”, completou.