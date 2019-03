Policial Federal nega ter planejado a morte de bebê de três meses: “tentamos socorrer”

Imagine uma vida marcada pela ausência familiar e pelo abandono. Essa é a realidade dos portadores de hanseníase que hoje são pacientes da Casa de Acolhida Souza Araújo. Portadores de uma doença que, por falta de conhecimento, sempre foi cercada de extremo preconceito, muitos foram deixados pelas próprias famílias no local ou retirados à força do convívio familiar e levadas para o local.

Inaugurado em 1930, milhares de hansenianos já passaram pela casa de acolhida que já foi chamada de colônia e leprosário Souza Araújo. Foi lá que muitos encontraram um lar, afeto de servidores e de outros pacientes que compartilhavam das mesmas dores físicas e emocionais.

Mas, ao longo dos últimos anos, além de todos os infortúnios provocados pela doença, os pacientes convivem com o descaso do poder público.

A casa é administrada pela Diocese de Rio Branco e mantida com repasses do Governo do Estado. Segundo o conteúdo de um vídeo de uma reunião realizada pelos pacientes, há 8 meses o poder público estadual não repassa os recursos para manutenção e aquisição de medicamentos. Com isso, segundo os próprios pacientes, a Souza Araújo estaria prestes à fechar as portas.

Os pacientes afirmam que não possuem materiais básicos, como gaze e curativo, além da falta de remédios.

Não suportando mais as condições precárias e o descaso por parte do governo, os pacientes resolveram tomar uma atitude e prometem na próxima segunda-feira, 18, fechar a BR-364 até que a situação seja resolvida.

Confira o vídeo: