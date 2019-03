Participantes da lista de espera do ProUni devem comprovar informações

O Serviço Social do Comercio (Sesc), abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva de engenheiro civil. As inscrições começaram nesta segunda-feira (11) e vão até o próximo dia 24 de março, as inscrições podem ser feitas exclusivamente no portal do Sesc/Acre (https://sescacre.listaeditais.com.br/edital/ver/2094).