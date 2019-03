Padrasto é condenado por estupro de vulnerável de enteada de sete anos de idade

Um ônibus que seguia do município de Cruzeiro do Sul para Guajará, no Amazonas, foi interceptado por três criminosos no início da noite dessa segunda-feira (11). Inicialmente, os suspeitos fingiram ser passageiros para só depois anunciar o assalto.

Armados, antes mesmo de chegar ao destino final, os assaltantes desceram do ônibus levando dinheiro, celulares e outros objetos pessoais das vítimas. No entanto, acabaram sendo surpreendidos por uma equipe da Polícia Militar enquanto tentavam fugir do flagrante voltando para o município acreano em mototáxis.

Duas viaturas policiais se aproximaram dos suspeitos, que não obedeceram a ordem de parada e começaram a atirar contra os policiais. Um dos acusados acabou ferido com três tiros e fratura nos braços. A polícia conseguiu prender dois, do trio. Um deles conseguiu fugir do local adentrando a mata fechada.

O suspeito baleado foi levado ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul e está sob custódia da PM, para em seguida ser levado para a delegacia. O outro criminoso preso foi conduzido para a delegacia e será ouvido ainda nesta terça (12).

Com a dupla, a polícia recuperou 12 celulares que haviam sido roubados dos passageiros, R$ 925 em dinheiro e objetos pessoais das vítimas. Duas armas usadas no crime também foram apreendidas pela polícia.