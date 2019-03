Na Capital, Rio Acre sobe 15 centímetros e registra 11,73 metros nesta terça-feira (12)

A incidência de chuvas fez com que as principais cabeceiras do Rio Acre elevassem o volume de água ainda ontem, dia 11. Nesta terça-feira, 12, enquanto o Rio no Alto Acre baixou significativamente, em Rio Branco o manancial subiu mais uma vez. Ganhando 15 centímetros, o Rio acre está marcando 11, 73 metros.

Xapuri também registrou subida no volume de água. Em 24 horas o Rio subiu 40 centímetros e alcançou, nesta manhã, os 6,59 metros.

Assis Brasil, Brasileia e Capixaba baixaram, juntas, mais de um metro de ontem para hoje. A primeira cabeceira está 4,04 metros, a segunda baixou 35 centímetros e chegou aos 4,01 metros e a última, com 57 centímetros a menos, está com 7,45 metros.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá chegou a cota de alerta na manhã desta terça e segue em situação de transbordamento, segundo a Defesa Civil Estadual. Lá, o Rio está com 13,16 metros.

Já o Rio Tarauacá, que estava em situação de alerta nessa segunda-feira, amanheceu fora da cota de transbordo ao registrar, hoje, 8,14 metros.