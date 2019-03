Ministro da Saúde quer mudar o Mais Médicos e cita o Acre: “é lá que vamos atuar”

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou que o próximo formato do Ministério da Saúde irá atender as cidades mais necessitadas e distantes dos grandes centros. Mandetta citou o Acre: “O programa vai voltar para atender o Brasil profundo que precisa, é lá que temos que atender. É reconhecer a dificuldade da cidadezinha do interior do Agreste de Pernambuco, do interior do Acre, é lá que temos que atuar e é lá que vamos atuar”, disse ele.

O Ministério da Saúde pretende encaminhar ainda no primeiro semestre deste ano um projeto ao Congresso com novas regras para contratação temporária de médicos. As declarações foram feitas durante almoço com empresários nesta segunda-feira (11) em São Paulo.

Comunidades remotas do Acre estão se ressentindo da falta de profissionais médicos após a saída de cubanos do programa.