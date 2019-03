Membros do B13 tentam assaltar policial no 6 de agosto e um acaba baleado

Na manhã desta terça-feira, 12, dois homens armados tentaram assaltar um policial militar que estava de folga, no bairro 6 de Agosto, próximo a quarta Ponte, em Rio Branco.

De acordo com informações, ao ser abordado pela dupla que teria ligações com a facção criminosa Bonde dos 13, o militar reagiu, acertando um deles no ombro e na perna. O baleado foi identificado como Renê Alves da Silva, de 24 anos, e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto Socorro da capital.

O outro meliante envolvido na tentativa de assalto conseguiu fugir e a polícia realiza buscas pela região com o objetivo de encontrá-lo.

O policial que atirou no Assaltante foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes para prestar esclarecimentos.