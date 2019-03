Grave acidente é registrado no município de Mâncio Lima; veja o vídeo

A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria de Agricultura e Educação, realizou na manhã de segunda-feira (11), a entrega dos alimentos que serão servidos nas escolas municipais durante o ano letivo de 2019.

Seguindo a lei criada em 2009 onde garante que 30% dos recursos da Prefeitura sejam investidos na merenda escolar dos estudantes, a gestão municipal licitou a compra dos alimentos e a cooperativa de agricultores de Brasileia (COOPGRÃOS), ganhou dando a garantia dos suprimentos para uma alimentação de qualidade servida aos alunos.

A Presidente da cooperativa, Jaira da Silva, falou a respeito da importância da escoação dos produtos com a Prefeitura de Brasileia para os produtores rurais. “Esse é um momento oportuno, já que estamos podendo oferta nossos produtos desde o inicio das aulas, antigamente ficávamos aguardando a compra dos recursos que dependia do governo estadual. E a parceria fechada diretamente com a prefeitura deu uma celeridade ao processo e possibilitou que a cooperativa se organize conforme o cardápio escolar, contemplando os nossos produtores com a garantia da compra dos produtos durante todo o ano”, destacou Jaira da Silva.

A colaboração da Prefeitura de Brasileia com a Coopgrãos tem beneficiado diretamente 14 famílias no inicio do programa e têm 36 novas famílias, produtores, prontos com seus projetos para entrega, para que possam fornecer os alimentos para escolas municipais.

A Prefeita Fernanda Hassem ressaltou a importância da participação dos produtores na merenda escolar e destacou a felicidade da coparticipação com a Coopgrãos. “Esse é um investimento que nem todos os municípios acreanos se adaptaram, e nós de Brasileia conseguimos e já estamos executando, todas as nossas escolas serão contempladas com recursos da agricultura familiar. Além de levarmos uma educação e alimentação de qualidade, nós também estaremos fomentando a economia local”, finalizou Fernanda Hassem.