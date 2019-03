Gasolina sofre reajuste e litro chega a R$ 5, 24 no município de Cruzeiro do Sul

O litro da gasolina sofreu um novo reajuste essa semana nos postos de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O litro do combustível chega a R$ 5,24 em postos do segundo maior município do estado. O último aumento no preço foi registrado em novembro do ano passado.

Ainda que o aumento tenho sido percebido no bolso do consumidor, o preço na bomba de outras cidades já se aproximou os R$ 5,00. Em Santa Rosa do Purus, por exemplo, a gasolina é vendida a R$ 7,00. O ac24horas contou a situação no final de fevereiro, quando o valor aumentou na Capital.

Segundo Arenilson Paixão, em entrevista ao site G1 Acre, se repassado todos os reajustes aplicados, os consumidores comprariam a gasolina por pelo menos R$ 5,70. Contudo, o reajuste aplicado fez o derivado sair de R$ 4,98 para R$ 5,24, e o Diesel, de de R$ 4,70 para R$ 4,80.

“O último aumento da distribuidora para os postos foi de um percentual de 2,5%, isso foi na sexta-feira (8), mas na quinta-feira (7) já tinha tido outro reajuste de 2,5%, fora outros que tiveram. Isso foi o que fez a gente a elevar esse valor aí”, disse Paixão. O aumento não foi sentido essa semana nos postos de Rio Branco.