Fernanda Hassem se credencia para garantir reeleição com obras

A prefeita Fernanda Hassem (PT) lança nos próximos dias uma grande operação na cidade para recuperar praticamente todas as ruas. Desde o ano passado ela vem trabalhando a captação de recursos junto ao governo federal com apoio da bancada para conseguir recursos. A zona rural também será beneficiada alcançando centenas de produtores rurais que precisam de acessibilidade para transportar seus produtos. As ações sociais, de lazer, educação e saúde serão intensificadas no início do mês que vem. Esse é o melhor caminho para quem quer a reeleição.

. Expoente da finada Frente Popular comentava que a prefeita Socorro Neri ainda pode se recuperar do desgaste causado pela chuva de meteoros na cidade.

. Ela anunciou R$ 50 milhões para a operação tapa-buracos.

. Só precisa conversar mais sobre política.

. Na sua concepção a fórmula seria assim:

. Boa gestão + fazer política = reeleição

. A prefeita Socorro precisa construir um arco de alianças que lhe dê votos, o que entra na urna não é dinheiro é votos.

. Empresário me confidenciou ontem que foi convidado a participar do projeto político para eleger Minoru Kimpara para prefeito.

. O que você acha, me perguntou.

. Eu não acho nada, não sei de nada, não vi nem ouvi nada, respondi.

. A decepção é tamanha que me tornei um péssimo conselheiro político.

. Chega a informação de que o deputado José Bestene tem sim muito prestígio na Saúde, mas também não é esse poder todo que os adversários atribuem a ele.

. É muito menos do que se imagina!

. Mandou, inclusive, eu perguntar para o Ribamar.

. É verdade, Ribamar?!

. A região do Calafate está parecendo a Faixa de Gaza, é bala zinindo na cabeça do povo para todos os lados.

. Uma senhora disse que dia desses, por volta das 23 horas, saiu uns cabras de dentro do matagal dando tiro prá cima, desfilando de arma em punho pelo Ilson Ribeiro.

. Só que foi o ano passado…

. Eu lá quero saber quem morreu o ano passado, dona Maria!

. Faz favor!

. Já basta os que vão morrer amanhã!

. Transformar o pardieiro da biblioteca da Floresta na Câmara Municipal é a ideia mais desastrada que alguém pode ter.

. O local não aguenta dois invernos, vai descer nas águas do canal da Maternidade.

. A construção da sede da Câmara, ao lado da Uninorte, ainda vai levar uns 20 anos; com 20 anos para trás dá um total de uma saga e 40 anos.

. Tipo assim, “E o Vento Levou”.

. Aguaceiro de ontem transformou a cidade numa Veneza, com uma diferença: lá não tem essas crateras todas.

. Um desses buchas que disputou a eleição de deputado pelo Progressistas só para fazer legenda veio me perguntar se eu achava que ele seria nomeado no governo?

. Vai, vai ser nomeado para ficar contando os carros que passam na frente da Casa Rosada e avisar pro Ribamar.

. A acusação era de que a Saúde tinha dinheiro sobrando, faltava a gestão!

. E agora, falta o quê?

. Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, o SINTESAC, liga para confirmar a assembleia geral de sexta-feira.

. “Vamos decretar uma greve geral”!

. Será um Deus nos acuda, um verdadeiro caos social.

. Ninguém precisa dizer que o governo do estado precisa se antecipar e chamar o comando do movimento para uma reunião.

. Leio que o PIB caiu e a inflação subiu!

. Para ontem, Ney Amorim!

. O Carioca era uma craque nas negociações com os servidores, ele e o Cacá do PSB.

. A propósito, o Cacá é gente boa demais, gente do bem.

. Em compensação…deixa pra lá!

. Sem ranço, sem ódio!

. Bom dia, brasileiros e brasileiras!