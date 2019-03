Edvaldo quer benefícios da Gol também para comerciantes que tiveram lojas incendiadas

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), usou a Tribuna da Aleac para lembrar a situação dos empresários que tiveram prejuízos com o incêndio de grandes proporções que destruiu lojas do Calçadão da Benjamim Constant, no centro de Rio Branco.

O parlamentar ressaltou que apresentará um requerimento na próxima quarta-feira, 13, convidando os empresários e representantes da Secretaria da Fazenda com o objetivo de encontrar uma saída para quem sabe desonerar o ICMS para quem prejuízo.

“A solidariedade aparece muito rápida. Isso é bom. As pessoas se comovem. Acho que a Aleac precisa ir além. Estaremos apresentando requerimento para trazer esses comerciantes, os fisco estadual para discutir uma saída. Sempre há possibilidade de uma ajuda maior”, disse o parlamentar.

“Eu me somo a desoneração do ICMS na sexta que pelo que me consta o governador irá conceder a Gol Linhas Aéreas. A empresa para trabalhar diuturnamente apresentou a conta. Espero que a proposta de desoneração seja estendida a aviação regional. Eles também precisam de desoneração também. Se o Estado pode fazer renúncia fiscal para o gol, porque não pode fazer para os comerciantes que tiveram prejuízos com o incêndio?”, questiona Edvaldo, sugerindo que o imposto pago pelas mercadorias dos empresários se transforme em crédito para que o empresariado possa se reerguer.