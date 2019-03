Defesa reconhece situação de emergência em Rio Branco e Marechal Thaumaturgo

Um grave acidente foi registrado no município de Mâncio Lima, por volta das 5h34 da manha desta terça-feira (12). Um táxi colidiu contra uma motocicleta, deixando duas pessoas gravemente feridas.

De acordo com imagens capturadas por câmeras de segurança, tudo indica que o taxista entrou na contramão, atingindo violentamente a motocicleta.

Informações preliminares de testemunham afirmam que a mulher está em estado grave no Hospital do Juruá, com traumatismo craniano. Já o homem que aparece no vídeo sofreu fratura em uma das pernas.

Ainda não há informações sobre a situação do taxista. A polícia investiga a situação.

Com informações do Portal do Juruá.