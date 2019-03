Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição no Rio Acre, no Belo Jardim

O corpo de um homem não identificado de aproximadamente 28 anos foi encontrado em estado de putrefação boiando as margens do Rio Acre, na tarde desta terça-feira (12), no final do Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim 3, em Rio Branco.

Segundo informações policiais, um homem passava de canoa pelo local e avistou o cadáver as margens do Rio.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O perito inicialmente não constatou marcas de agressões ou perfurações de tiro ou faca, devido o corpo do homem já estar em estado avançado de decomposição.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e os exames cadavérico.

A Polícia não descarta a possibilidade de um possível homicídio. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP) investigará o caso.