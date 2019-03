Carreta tomba na BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano

Ainda não era nem 21 horas da noite nessa segunda-feira, 11, quando dois homens armados assaltaram um carro modelo Corolla (placa NXS 1693). O crime ocorreu na rua Carnauba situada no Conjunto Procon, em Rio Branco.

Ambos chegaram a pé pela calçada onde estava estacionado o veículo, em frente a uma residência. Notando que não havia movimentação no local, naquele momento, anunciaram o assalto e levaram o carro.

Além do condutor, outras duas pessoas estavam no veículo no momento do assalto. Toda a ação dos bandidos foi registrada por uma câmera de segurança, bem em frente do local do crime.

O caso segue sob investigação da polícia. Até o momento, nem o veículo nem os suspeitos foram localizados.