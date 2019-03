BBB de Rondônia bomba no Twitter

Big Brother Brasil na Globo é para os fracos. Nas redes sociais, o assunto mais comentado ontem à noite foi a promoção de uma loja de colchões em Porto Velho com live no Facebook que começou de manhã e só terminou a uma da manhã por pressão da loja.

O assunto foi destaque em todo o País, incluindo canais de amigos de famosos como Hugo Gloss, que escreveu:

“Apelidada de “Big Bed Brasil” nas redes, a live transmitida no Facebook já havia foi visualizada por mais de 400 mil pessoas e o reality já ocupou o topo dos trending topics do Twitter, como assunto mais comentado no país. Nas redes sociais e nos comentários da transmissão, internautas manifestavam sua torcida pelos participantes, bem como sugeriam dinâmicas para deixar a disputa mais difícil. Numa dessas, os heróis de Porto Velho eram testados com água, refrigerantes e até mesmo apetitosas pizzas, enviadas por um patrocinador de última hora”… E aí, alguma loja em Rio Branco se habilita?