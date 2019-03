Após 30 dias afastado, Rêmulo reassume Secretaria de Polícia Civil

Desde o dia 1° deste mês de março, o delegado Rêmulo Diniz reassumiu a Secretaria de Polícia Civil do Acre. A informação foi confirmada pela assessoria da própria secretaria. Rêmullo estava afastado do cargo há 30 dias, depois que um site de circulação nacional apontou supostas ligações do secretário com uma facção criminosa no Estado, denominada Comando Vermelho.

À época, o delegado garantiu que a situação fora promovida numa clara tentativa de afastá-lo, compulsoriamente, da secretaria. Segundo o próprio secretário, nenhum de seus atos foi considerado irregular, sendo assim, as investigações foram arquivadas.

Quem ocupava a secretaria, interinamente, era o delegado Getúlio Teixeira.