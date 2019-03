Agente Penitenciário é encontrado morto dentro do presídio com tiro no rosto

Durante discurso na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira, 12 a deputada estadual Antônia Sales lamentou a morte do primo do governador Gladson Cameli (Progressitas), Paulo Messias Sales, de 50 anos, que estava internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e veio a falecer na manhã de hoje.

Paulo Messias residia no município de Cruzeiro do Sul e estava na Capital para realizar um procedimento de cateterismo. Segundo a deputada, a morte do primo do governador ocorreu devido a suspensão do procedimento por parte da empresa terceirizada que presta os serviços ao Estado.

Diariamente, dezenas de pacientes cardíacos correm o risco de ter o mesmo fim, devido à falta de atendimento adequando e até medicamentos. Antônia Sales cobrou resposta do Governador no que diz respeito à melhora no atendimento publico voltado a complicações cardíacas.