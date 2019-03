Acre tem a maior população carcerária do país, aponta anuário

O Estado do Acre tem a maior população carcerária do país, segundo levantamento do Anuário de Justiça do Rio de Janeiro 2019, que será lançado ainda este mês e que teve dados antecipados pela colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, no início desta semana.

De acordo com a publicação, O Acre está empatado com o Mato Grosso com 830 detentos por 100 mil habitantes. Em seguida vêm Distrito Federal, Espírito Santo e Rondônia, com índices entre 480 e 570 presidiários para cada 100 mil habitantes.

O Rio de Janeiro é o sexto estado brasileiro com a maior relação de presos pela sua população. São 466 detentos para cada 100 mil habitantes. Os dados se referem ao ano de 2018.

Em novembro do ano passado, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informou durante o “Fórum de Segurança Pública: um direito fundamental do cidadão”, promovido pelo Ministério Público do Estado do Acre, no auditório da Firb/Faao, que a população carcerária atual do estado do Acre é de 7, 5 mil (1, 3 mil monitorados), a maior do país. Em 2008, o número de presos era de três mil. Ou seja, em dez anos a quantidade de detentos aumentou em mais 4, 5 mil.

Por ano, o Estado do Acre gasta R$ 176 milhões com o sistema penitenciário. Mais de meio bilhão em quatro anos.

O crescimento assustador e acelerado na quantidade de encarcerados nos últimos anos ocorreu devido a presença das facções criminosas que nos últimos 4 anos já mataram mais de 1.400 pessoas no Acre.