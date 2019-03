Viajar pela BR-364 do Acre a Rondônia exige atenção: bueiro rompido e muitos buracos

As fortes chuvas que caem na região do Vale do Jamari, em Rondônia, continuam causando estragos na BR-364. Um bueiro se rompeu na madrugada desta segunda-feira (11), nas proximidades de Ariquemes, sentido Porto Velho, e as rachaduras do pavimento ameaçam avançar das margens para o leito da rodovia. O DNIT anunciou que enviará equipe ao local para fazer os reparos necessários e evitar problemas ao tráfego.

Já no sentido Ariquemes-Jaru a Polícia Rodoviária Federal está preocupada com o rompimento de parte da cabeceira de uma pequena ponte localizada no KM 464. A PRF já fez os comunicados e pede atenção dos motoristas ao trafegarem pela região.

Única ligação do Acre com Rondônia e o Sul do País, a situação da BR-364 exige cuidados dos viajantes por conta da buraqueira, obras de elevação na região de Mutum-Paraná e problemas causados pelo mau tempo.