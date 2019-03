Última Capital da Amazônia iniciar ano letivo, Rio Branco tem escolas ainda em reforma

As aulas na rede municipal de ensino começam nesta segunda-feira (11) em Rio Branco, a última capital da Amazônia a retomar o calendário escolar em 2019. Em todas as outras, conforme levantou o ac24horas as aulas começaram há muito tempo não obstante todos os problemas vividos pelo poder público. Em Boa Vista, por exemplo, os alunos estão em sala de aula desde o dia 31 de janeiro. A capital de Roraima está sob emergência social (por causa da diáspora venezuelana) além de sofrer com problemas de segurança. “Sob a liderança do secretário Moisés Diniz, a equipe da Secretaria Municipal de Educação e de uma rede de apoio -Zeladoria, RBTrans e Emurb – se mobilizou para receber bem nossos educandos porque, para a Prefeitura de Rio Branco, a educação é prioridade absoluta”, anunciou, de modo efusivo, a prefeita Socorro Neri. Ela também assegurou material escolar para todas as crianças. “Esse ano, será disponibilizado material escolar para os 25 mil estudantes da rede municipal”, garantiu.

O atraso em Rio Branco tem motivação variada mas outras capitais amazônicas tiveram dificuldades para por em vigência o calendário escolar. Em Porto Velho, que vive o drama das enchentes dos rios que cortam o município, o ano letivo de 2019 já completou mais de um mês para as escolas da zona urbana. As crianças de Manaus estão nas salas de aula desde o dia 7 de janeiro e em Palmas, no Tocantins, o ano letivo está aberto desde 6 de fevereiro. Em Belém, desde 16 de janeiro.

Na rede estadual, as aulas tem início dia 18 próximo.

Estabelecimentos passam por reforma na capital do Acre, conforme informou a própria prefeita. “A manutenção da estrutura física das escolas está em curso”, disse Socorro Neri, que não explicou as causas que levaram à demora no início das aulas mas pediu empenho dos trabalhadores: “Diretoras e diretores e suas equipes: Vamos em frente! Com união, planejamento e foco as dificuldades serão superadas e haveremos de elevar os já bons indicadores de qualidade do ensino”.