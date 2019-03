Técnico português não resiste eliminação no primeiro turno e é demitido do Rio Branco

Durou pouco o comando do técnico português João Mota à frente do Rio Branco. Depois de ter sido eliminado das semifinais do primeiro turno do campeonato acreano ao perder para Plácido de Castro por 3 a 2, a diretoria do estrelão, pensando no restante da competição e também na disputa do Brasileirão da Série D, decidiu mudar a comissão técnica para o restante da temporada.

Quem reassume a comando estrelado é o preparador físico Jader de Andrade, que já tinha sido técnico do Rio Branco no ano passado.

O português, agora ex-técnico do estrelão, afirmou, quando apresentado como técnico do Rio Branco em janeiro deste ano, que avaliava a passagem pelo Acre como a oportunidade de se firmar no futebol brasileiro.

O Rio Branco é o atual campeão acreano e o maior vencedor do futebol estadual na era profissional. O descanso forçado vai permitir que a equipe se prepare para o segundo turno do estadual e também para a estreia no Campeonato Brasileiro da série D no dia 05 de maio contra o Barcelona de Rondônia.