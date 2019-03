Sub-20 do Galvez volta enfrentar o Palmeiras na Arena da Floresta pela Copa do Brasil

Elenilson Oliveira – Ascom IAPEN

Agentes Penitenciários do Presídio Francisco de Oliveira Conde deram voz de prisão a visitante Alana Gabriele Mendonça da Silva, neste sábado (9). A mulher tentava entrar na Unidade com dois tabletes de uma substância entorpecente, aparentando ser maconha, e uma caixa de som.

De acordo com a equipe de plantão, a visitante escondeu o material ilícito dentro de uma vasilha com farofa. Durante o procedimento de revista de alimentos para entrada no presídio, os Agentes detectaram os ilícitos por meio do aparelho de raio X.

De imediato, a visitante foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla) para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume. A Direção do Presídio informou que um Procedimento Administrativo será aberto para investigar qual seria o destino do material.