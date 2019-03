Saúde tem sido o calcanhar de Aquiles do governo Gladson Cameli

Não é novidade que o governador Gladson Cameli (Progressistas) recebeu o Estado com sérios problemas de caixa. Salários e fornecedores em atraso. Inclusive, na área de Saúde. Porém, já se passaram dois meses, foi decretado “estado de calamidade financeira”, mas ainda não se viu o resultado prático dessa ação. Os funcionários já ameaçam greve para o dia 15. A solução depende mais da equipe econômica do governo do que do secretário Alysson Bestene. O que mais se escuta na cidade é de que o estado está engessado. É só tirar o gesso. Saúde é coisa muito séria. Vidas estão em jogo.

. O noticiário político anda tão precário, escasso, mesquinho que só resta passar a lupa no DO para ver quem vai sendo nomeado, vasculhar a vida do sujeito e largar o pau.

. Também é tanto escriba que a única coisa a fazer é reescrever o que está escrito de uma maneira diferente.

. Aliás, quem me dizia isso na redação era o Zé Leite.

. “É como horóscopo de jornal, a gente vai reeditando porque o cara que está lendo as previsões astrológicas acredita em quem qualquer porcaria”.

. “Porcaria” era bem típico dele quando não gostava de uma coisa.

. Pois é, seu Zé, o senhor estava coberto de razão.

. Para viver é necessário acreditar em qualquer coisa, inclusive em papai Noel.

. Enquanto isso o governo vai fazendo caixa, capitaliza, investe depois e todo mundo vai viver felizes para sempre!

. Já dizia minha bisavó que, “tapar buracos e outras obras devem ser feitas e vistas em ano de eleição”.

. Para o povo se alegrar, se animar, sair da lassidão, fadiga, tédio!

. A Secretaria de Saúde virou um campo de batalha por cargos em comissão.

. Parlamentares da base reclamam que o deputado José Bestene (Progressistas) quer ficar com tudo.

. A propósito, o decreto de calamidade na Saúde vai sobrar para o r* de alguém ao final da gestão.

. Escreve na pedrada o que está sendo dito, seu Benedito!

. O ministro da Educação do Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodrigues declarou que a Educação só vai melhorar quando os pobres pararem de produzir meninos.

. Se a única alegria de pobre nesse país é fazer menino, seu doido!

. Inventa outra!

. Leitor perguntando se, com o fim da Frente Popular o PT e PC do B vão poder se coligar com partidos como PSDB, MDB, PP, PSD, PRB…

. Bom, pelo que me disse o Cesário o PT está tentando construir alianças ideológicas de igual para igual com partidos do campo democrático popular.

. Igual, nesse caso, quer dizer que o PT não vai ser a locomotiva do processo.

. Acredite se quiser, mas é a mais pura verdade.

. Ele até jurou de pé junto!

. Quanto ao PC do B, não terá nenhuma dificuldade em fazer alianças majoritárias (proporcional não pode mais), com qualquer sigla seja de direita, esquerda, centro, de banda de lado…

. Aliás, o PC do B nunca teve esse tipo de problema, tudo é uma questão de oportunidade.

. Útil, entende?!

. Ano que vem, há três antes da eleição, vão começar a falar na reforma política novamente!

. Isso pode, isso não pode!

. O PSL em Rio Branco começa a preparar uma boa chapa de candidatos a vereadores.

. Voltando a questão dos ex-governadores provavelmente o governo do Estado vai para uma batalha jurídica já derrotado.

. Quem recebe a pensão anterior a Constituição Federal de 1988 tem o direito líquido e certo de receber.

. Fátima Almeida, viúva do governador Edmundo Pinto, deve receber pensão por uma questão de justiça.

. O marido morreu no exercício do cargo, muito embora a lei não trate desse assunto na Constituição Estadual.

. Quem anda chateado com o governo pelo qual batalhou tanto é o ex-deputado Chagas Romão, do MDB.

. Durante a campanha, toda vez que se encontrava com o governador era abraçado, festejado e chamado de “meu conselheiro”.

. O Chaguinha, como é carinhosamente chamado, não está dando conselho nem na paróquia que frequenta como bom católico que é.

. A movimentação de lideranças locais, servidores, empresários, colonos e ruralistas para que a ex-deputada Leila Galvão dispute a prefeitura de Epitaciolândia toma corpo.

. Leila Galvão foi a deputada estadual mais votada no município na última eleição.

. Está credenciada, além disso os epitaciolandenses sempre admiraram seu trabalho enquanto gestora de Brasiléia por oito anos.

. Depois da Lava Jato qualquer pode ser preso sem muitas explicações.

. É a máxima de atirar primeiro e depois fazer a pergunta.

. Em Cruzeiro do Sul o governador Gladson Cameli vai estar dividido entre a reeleição do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro e o articulador político do governo, Vagner Sales (MDB).

. Juntar os dois numa canoa só, em sonho!

. Algo de bom na política nacional:

. A postura lúcida, coerente e verdadeira da ex-vereadora, ex-deputada estadual, ex-senadora e ex-ministra Marina Silva.

. Marina tem uma autoridade de crítica que o presidente, ministros, senadores e deputados não tem.

. É de uma coerência a toda prova!

. Quanto a voltar ao protagonismo eleitoral, o tempo dirá.

. Uma boa segunda!