Rio Acre registra subida em quase todas as cabeceiras do Estado, informa Defesa Civil

Com as chuvas frequentes na região amazônica desde a última semana, o Rio Acre tem elevado seu volume de água em quase todas as cabeceiras do estado. Nesta segunda-feira, 11, o manancial subiu 62 centímetros e esta marcando 11,58 metros.

No Alto Acre, Assis Brasil e Brasileia também subiram. O primeiro está com 4,07 metros e o segundo com 4,36 metros. Xapuri e Capixaba foram as únicas que apresentaram leve vazante de ontem para hoje. Xapuri está com 6,19 metros e Capixaba com 8,02 metros.

O Rio espalha subiu 3 centímetros e registra 9,10 metros. Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá subiu para 12, 95 metros.