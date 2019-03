Prefeitura não disponibiliza Cédula C em portal e interessado deve procurar setor competente

A Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), a Polícia Militar e a Polícia Civil do Acre divulgou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 11, a colocação dos candidatos nos concursos públicos para provimento de vagas para aluno soldado da Polícia Militar, Agente de Polícia, Auxiliar de Necropsia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia.

Conforme publicação, considerando as decisões constantes dos mandados de segurança, o Estado torna pública a inclusão de candidatos (sub judice) do Resultado final do Concurso Público das Polícias Civil e Militar.

A lista com o nome dos candidatos no resultado final dos concursos públicos, pode ser conferida no DOE, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem de classificação.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes aos Concursos Públicos por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail [email protected]