Petecão é o único representante do Senado pelo Acre em reunião com diretoria da Aneel

O coordenador da bancada do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), se reuniu nesta segunda-feira (11) com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, para cobrar um posicionamento da estatal quanto ao elevado preço da conta de luz cobrada no estado do Acre. De acordo com o senador, é inexplicável que a população esteja sendo submetida a valores e taxas absurdas para terem acesso à energia elétrica. A reunião contou ainda com a presença de deputados federais, estaduais e vereadores acreanos. Petecão foi o único senador pelo Acre presente no encontro.

Pepitone esclareceu sobre os motivos do alto custo da energia que envolvem uma série de fatores que vai desde a sazonalidade das chuvas à taxação de impostos estaduais e federais.

A explicação, no entanto, não convenceu os parlamentares, que solicitaram uma ação concreta da agência junto ao governo federal a fim de que a população tenha uma resposta urgente quanto à cobrança.

“Não adianta que os órgãos responsáveis nos apresentem gráficos e mais gráficos e, no final das contas, as pessoas continuem com o mesmo problema. Queremos uma solução”, questionou Petecão.

Pepitone garantiu que, no mês de novembro de 2019, haverá importante redução no valor da conta de energia elétrica, mas os parlamentares informaram que definições mais concretas e imediatas ainda precisam ser tomadas.

Dentro de trinta dias, a Aneel deverá apresentar à bancada acreana um plano de ação para a redução do valor da conta de luz.