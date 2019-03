O Xamã que viu um óvni

Depois de uma sentida ausência no período do Carnaval, o governador Gladson Cameli voltou com postagens pessoais em sua página oficial no Facebook no último domingo, uma foto com o filho Guilherme no jato particular da família.

Muitos internautas elogiaram a foto, mas não faltaram os que aproveitaram para cobrar o mandatário do Estado sobre a convocação dos concursados da Polícia, FGTS da Peixes da Amazônia e pagamentos de servidores do Pró-Saúde, além de pedidos para que ele fizesse intervenção junto à prefeita Socorro Neri para os perigos na Estrada do Amapá.

Um internauta, Francisco Gomes, chamou de puxa-sacos os que elogiaram a foto com o filho. O governador não gostou e prontamente respondeu: “Francisco Gomes respeita meu filho pelo menos”. Xii…