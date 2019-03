Ministério da Educação divulga lista de espera do Programa Universidade Para Todos

Acusado de furar o bloqueio de uma blitz montada na Avenida Antônio da Rocha Viana e ser detido na tarde do último sábado, 9, Felipe Zanon garante que ele não foi preso e ainda, que nem passou pelo local da blitz. Segundo ele, pode ter havido um engando entre os policiais que perseguiam uma motocicleta idêntica a que ele trafegava na garupa de sua namorada.

Segundo a polícia, mesmo através de apitos e gestos do CB Luiz Braga, o acusado desobedeceu à ordem policial e tentou se evadir do local. “Houve uma confusão. A moto (que a polícia estaria perseguindo) é igual a minha, mas não era eu. Quem estava dirigindo era minha namorada. O policial falou que eu teria que retornar ao local da blitz e eu o questionei: “por qual motivo?”. Segundo ele, estava quase entrando em seu condomínio quando foi abordado pela polícia. “Foi quando me algemaram e me agrediram”, afirma.

Zanon ressalta que sofreu escoriações pelo corpo devido à agressão policial. Ele diz que prestou queixas contra os policiais que o agrediram e também fará exame de corpo de delito.

Além disso, Felipe garante que viu as imagens da câmera de segurança e que as mesmas provam que ele sofreu agressão policial.