Mara Rocha agenda reunião para tratar de construção de pontes

Está marcada para a próxima terça-feira (12/03), reunião no Ministério da Infraestrutura para tratar sobre a construção de pontes em municípios do Acre. A reunião foi agendada pela deputada Mara Rocha (PSDB-AC) e contará com a presença dos Prefeitos dos municípios de Porto Acre, Xapuri, Sena Madureira, Rodrigues Alves, Epitaciolândia e Brasiléia, de parlamentares da bancada federal, do Governador Gladson Cameli e dos deputados estaduais, Luiz Gonzaga e Sargento Cadmiel Bomfim.

“A partir da minha posse como Deputada Federal tenho buscado soluções para os diversos problemas que impedem o pleno desenvolvimento econômico do Acre, dentre os quais se destaca a falta de integração desses municípios que padecem, há anos, com a falta de pontes que permitam a ligação entre a sede e a zona rural ou entre municípios. Precisamos enfrentar esse problema com seriedade.

A participação do Governo Federal é essencial, uma vez que essas pontes são obras de engenharia mais complexas, necessitando de maior aporte financeiro que aquele permitido por emendas parlamentares”, afirmou Mara Rocha.

A parlamentar tucana enfatizou, também, a boa receptividade dos prefeitos e parlamentares convidados para a reunião. “Todos foram extremamente receptivos ao convite. Prefeitos, parlamentares e Governador, todos demonstraram imediato interesse em fazer coro a essa luta, que interessa a cada morador do Acre. Não podemos imaginar, em pleno século XXI, que cidades importantes como Epitaciolândia e Brasiléia tenham uma única ponte para acesso aos municípios, ou que os moradores do bairro da Sibéria, em Xapuri, necessitem enfrentar uma travessia de balsa, para chegar à sede do município”.

Mara Rocha informou que cada prefeito trará um dossiê demonstrando a necessidade das pontes para o município, com informações sobre dados econômicos e populacionais, de forma a dar densidade ao pedido. “Cada prefeito trará sua análise, demonstrando a necessidade da obra, e isso será fundamental para sensibilizarmos o governo federal a investir na integração do nosso Estado”, finalizou a deputada.