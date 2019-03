Jovens são mantidos reféns por facção, são feridos a tiros e conseguem fugir

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada no final da manhã desta segunda-feira (11). Diego de Souza Cruz, de 26 anos e Walison Lima Galdino de 19 anos, foram feridos a tiros após serem mantidos reféns em uma área de mata na rua Praia Grande, conjunto Aroeira, região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, as vítimas estavam caminhando na rua quando foram abordados por seis homens armados, membros da facção Comando Vermelho. Os jovens foram levados para dentro de uma área de mata, lá foram interrogados e em seguida foram feridos a tiros. Após receberem os primeiros disparos, Diego e Walison mesmos feridos ainda conseguiram correr e pedir ajuda em uma casa. Os acusados fugiram tomando rumo ignorado.

Duas ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos e conduzir as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico Antônio Castro do Samu, Diego foi ferido com 2 tiros, uma na boca e outro de raspão na cabeça. Já Walison foi baleado com 5 tiros que atingiram na região das costas, abdômen, braço e perna. Castro disse ainda que o estado de saúde dos pacientes é estável, mas pode se agravar a qualquer momento.

Policiais Militares foram acionados, colheram as características dos criminosos e em seguida saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações, estiveram no hospital e se deslocaram até o local da tentativa de homicídio, em busca de identificar os autores do crime.

Segundo a Polícia, as vítimas não tem envolvimento com organizações criminosas.