Homem morre após sofrer parada cardíaca durante partida de futebol, no Calafate

Uma simples ‘pelada’ de futebol no final de semana acabou de uma maneira trágica, na manhã desse domingo, 10 de março. Enquanto um grupo de amigos jogava uma partida na quadra sintética localizada na Estrada do Calafate, em Rio Branco, um dos atletas amadores, identificado como Francisco, sofreu uma parada cardíaca enquanto praticava o esporte.

Segundo amigos e familiares da vítima, Francisco era acostumado a jogar bola, sem qualquer restrição de saúde. A partida foi interrompida e enquanto os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não chegava, os próprios colegas iniciaram os procedimentos de primeiros socorros.

Os profissionais da saúde tentaram, por quase uma hora, reanimar Francisco, que não respondeu aos estímulos e acabou falecendo no campo. A esposa do atleta, que sempre assistia as partidas de futebol do marido, presenciou o trabalho do Samu no local.

Parceiros e amigos de jogo lamentaram o ocorrido, que culminou na prematura morte de Francisco.