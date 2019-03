Governo já disponibilizou, mas prefeitura ainda não tem Cédula C para ex-servidores

Homens da Defesa Civil do município de Tarauacá estão em alerta devido à cheia do Rio que atingiu, na manhã desta segunda-feira, dia 11, a marca de 9,75 metros, 25 centímetros acima do limite da cota de transbordamento do manancial, que é de 9, 50 metros.

Lá, o Rio Tarauacá está em situação de transbordamento desde o último final de semana. De acordo com autoridades locais, o acumulado de chuvas da última semana colaborou para a elevação no volume do Rio. A Defesa Civil do estado segue monitorando a situação e tomando as medidas necessárias para minimizar os danos.

Em Tarauacá, algumas ruas localizadas nas proximidades das margens do Rio já estão parcialmente alagadas. “Estamos realizando vistoria em todos os bairros fazendo as devidas avaliações e atendimento às famílias atingidas”, disse o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros.

Contudo, ainda não há famílias desabrigadas ou desalojadas devido à cheia do Rio Tarauacá.

Previsão

De acordo com a Unidade de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do governo do Estado, a previsão para os próximos dias é de mais chuva.