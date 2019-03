Gasto com ativos e aposentados cai 6% entre 2017 e 2018 no Acre

No Acre, o gasto com pessoal ativo e inativo em 2018 foi 6% menor que no ano anterior, segundo os dados enviados pelo próprio Estado ao Tesouro Nacional. Em 2017, o Acre gastou com pagamento de servidores (ativos e aposentados) 63% de tudo que arrecadou e em 2018, o gasto foi de 57%.

No ano passado, o Tesouro veiculou a informação que 14 estados superara em 2017 o limite da LRF, entre eles o Acre. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Paraíba, Roraima, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Alagoas compõem o grupo.

Já em 2018, o Tesouro orientou que os Estados tomassem série de medidas para melhorar as contas: Suspensão de novas contratações, para permitir queda no endividamento; Pagamento de precatórios, também para baixar a dívida; Privatizações para abater sua dívida; Aumento das alíquotas de impostos, para aumentar a arrecadação

Redução de incentivos fiscais para obter receitas extras; Concessões, para utilizar as receitas como alternativa para melhorar o indicador de poupança; Evitar novas contratações e aumentos salariais, além de rever o número de funcionários terceirizados e Medidas para conter o aumento do déficit previdenciário. Quase três meses de assumir o cargo, o governador Gladson Cameli ainda não atendeu a nenhuma das orientações do Tesouro mas prepara um plano para repassar à iniciativa privada a parte do Governo do Estado em empresas como a Peixes da Amazônia. Além disso, há um processo real de enxugamento da máquina pública em algumas áreas. Até agora, Gladson ou algum técnico fez menção aos precatórios.

A reportagem encaminhou mensagem de áudio ao secretário Rafael Bastos, do Planejamento, questionando o Governo acerca do tema. Apesar de ter feito a audição o secretário preferiu não responder.