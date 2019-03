Em reunião com Diretoria da Aneel em Brasília, parlamentares do Acre discordam de aumento de energia

Deputados estaduais e parte da bancada federal do Acre estiveram reunidos com o diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, na tarde desta segunda-feira, 11, em Brasília, com o objetivo de pedir informações sobre as justificativas técnicas que motivaram a autorização do último reajuste nas contas do Acre e também questionar quais medidas estão sendo tomadas para que novos aumentos não aconteçam e buscar soluções.

Liderando a comitiva, o deputado Jenilson Leite (PCdoB), principal articulador do encontro, mobilizou a presença na reunião dos defensores Público da União, Eduardo Queiroz, e do Estado do Acre, Celso Araújo, e também da classe política como o senador Sérgio Petecão (PSD); os deputados federais Perpétua Almeida (PCdoB) Jesus Sérgio (PDT), Mara Rocha(PSDB) e estaduais Luiz Gonzaga (PSDB), Cadmiel Bonfim (PSDB), Luís Tchê (PDT); e o vereador de Rio Branco, Eduardo Farias (PCdoB).

Na ocasião, os parlamentares entregaram ao diretor da Agência uma cópia do requerimento de informações feito ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com os mesmos questionamentos levados ao encontro. Na oportunidade, o diretor da Aneel foi convidada para cumprir a agenda no Acre para debater o assunto.

André Pepitone apresentou os dados aos parlamentares, explicou os motivos e declarou que a Agência é sensível a situação da população do Acre. Segundo o diretor, o principal motivo dos aumentos é o custo das térmicas referente ao uso em 2017 e que estão sendo pagas em 2018.“Essa agenda é multilateral e estamos sensibilizados com essa busca do equilíbrio. Estamos à disposição para junto com o poder Executivo e com os parlamentares montar essa agenda positiva para buscar a desoneração da conta de energia”, afirmou Pepitone.

A Energisa, após assumir a distribuição de energia elétrica no Acre no final do ano passado com promessas de melhoria na prestação do serviço, foi autorizada pela Aneel a aplicar um aumento de 21,3% nas contas de luz da região. O reajuste foi aplicado e existe a previsão de outro aumento de mais 21% que inicialmente estava previsto para junho, mas segundo a Aneel, seria para o final do ano.

O deputado Jenilson informou que alguns moradores já ameaçaram impedir o acesso e não deixar os técnicos da Energisa entrar nem para medir e nem para cortar, caso os aumentos sejam mantidos. O parlamentar informou que durante a reunião ficou acordado a criação de um Comitê de Desoneração da Tarifa de Energia. “No prazo de 30 dias esse grupo terá que apresenta uma proposta de redução ou flexibilização do reajuste que já foi feito e que já também embase uma alternativa para que o aumento de novembro não ocorra”, explicou o deputado.

A deputado Perpétua Almeida cobrou uma resposta imediata da Aneel para a população do Acre. “Precisamos saber, de fato, que resposta positiva a Aneel tem para dar a população. Esse aumento não é justo e a população não tem condições de pagar. Pedi explicações por escrito e convidei o diretor para ir pessoalmente apresentar uma proposta no Acre. “, disse a parlamentar.

Já Alan Rick afirmou que a privatização da Eletroacre deveria trazer melhoras ao serviço, e não cobranças exacerbadas. “Formalizei hoje pedido ao Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), André Pepitone, para que ele revogue o aumento de 21,3% na conta de energia dos acreanos. Além disso, pedi também que ele não permita um novo aumento de 21,3%, que está previsto”, argumentou.