Destruição da sede do Rio Branco FC gera lamentação de moradores antigos da capital

As inscrições para o concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre terminam hoje, dia 11. O certame oferece 95 vagas para cargos de níveis médio e superior para assistente e analista administrativos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas no portal do Instituto Quadrix, organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 50, para cargos de nível médio, e de R$ 60, ensino superior. As provas serão em 7 de abril.

Os salários vão de R$ 2,6 mil, para nível médio, e a R$ 5 mil, para ensino superior. Esse valor é composto pelo salário-base mais auxílio-alimentação. Os contratados também poderão receber auxílio-creche de R$ 300, caso tenham filhos com idade entre 6 meses e 5 anos.