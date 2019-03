Colégio Militar Tiradentes recebe visita da senadora Mailza Gomes

Cumprindo mais uma agenda no Acre, a senadora Mailza Gomes (Progressistas) visitou neste final de semana o Colégio Militar Tiradentes, que fica no bairro Calafate, em Rio Branco e atende 740 alunos, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, em dois turnos.

A senadora foi conhecer de perto a infraestrutura e a proposta pedagógica da instituição, administrada pela Polícia Militar do Acre e referência em ensino militar no estado. A escola atende alunos de 42 bairros de Rio Branco. Mailza percorreu as instalações físicas do prédio e conheceu as salas de aula, equipadas com data- show, os corredores e a parte externa do colégio.

“A educação é um compromisso do meu mandato. Esse colégio é referência no aprendizado dos nossos aluno. Fico feliz saber que nosso estado conta com este colégio de excelência e exemplo em educação no ensino público. A Polícia Militar está de parabéns pela organização e qualidade que proporciona um estudo sadio, organizado e de muito respeito ao outro. É um avanço na conquista educacional dos nosso jovens”, elogiou a senadora.

No auditório, o diretor da unidade de ensino, major Agleison Alexandrino, explicou a metodologia de ensino e agradeceu a visita da senadora.

“É uma honra receber a senadora para conhecer nosso colégio. Contamos com seu apoio a essa escola que trouxe uma educação de qualidade a vida de muitos estudantes do nosso estado”, destacou Agleison.

Durante a visita, Mailza foi presenteada pela equipe do colégio com uma camiseta personalizada com seu nome.

A diretora de ensino da Secretaria de Educação de Estado, Denise dos Santos esteve representando o secretário de Educação, Mauro Sergio. No Acre, os colégios militares são administrados pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado de Educação (SEE).