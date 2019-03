BOPE apreende entorpecentes em bairros de Rio Branco durante operação policial

Os estudantes que ainda estavam recorrendo à lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2019.1 já podem consultar junto à universidade selecionada no momento da inscrição se foram contemplados. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (11).

Os aprovados devem comparecer, entre os dias 12 e 13 de março, às instituições para qual foram pré-selecionados, para apresentar a documentação que comprove as informações prestadas na ficha de inscrição. É importante conferir os tipos de documentos exigidos. Entre eles se encontram: identificação do candidato, comprovação de renda e domicílio e informações complementares.

Vale lembrar que os estudantes precisam verificar, nas instituições, os horários e o local de comparecimento para a apresentação das informações. Após a entrega, os candidatos recebem um protocolo e devem ficar atentos, pois pode haver a necessidade de entrega de documentos adicionais.

Caso não compareça dentro do período determinado, o estudante corre risco de ser desclassificado da edição, que disponibilizou 243 mil bolsas de estudo para o ensino superior, com início no primeiro semestre. Foram 116.813 bolsas integrais e 127.075 parciais.

Estudantes sem Prouni podem recorrer aos Educa Mais Brasil

Os estudantes que não conseguiram ingresso no Prouni 2019 ainda podem recorrer ao Educa Mais Brasil, programa que também oferece bolsas de estudo em faculdades e diversas instituições de ensino privadas. O portal Ac 24 Horas é parceiro do programa, para manifestar interesse basta fazer a inscrição no site www.educamaisbrasil.com.br/ac24horas . São disponibilizadas mais de 400 mil bolsas para o ensino superior.

