Agentes de Saúde protestam em frente a prefeitura da Capital

Centenas de servidores municipais de saúde manifestam, na manhã desta segunda-feira, 11, em frente à prefeitura de Rio Branco. São agentes comunitários de saúde do município que exigem o pagamento integral do piso salarial, estabelecido pelo Ministério da Saúde a partir de janeiro de 2019, no valor de R$ 1.250 reais, que Socorro Neri diz não ter condições de pagar.

Os manifestantes reclamam que o dinheiro já estaria, inclusive, depositado em suas contas bancárias, aguardando somente a liberação por parte da prefeitura. Nonata é uma das agentes comunitárias que participa do protesto. Segundo ela, a prefeitura fez uma proposta à categoria de não pagar o piso integral e suprir esse desfalque com uma gratificação, que seria de R$ 1079,69 reais. “Mas, como gratificação não entra na aposentadoria, resolvemos não aceitar essa proposta e fazer movimento pela aprovação do nosso piso salaria”, afirma.

Hoje, a prefeitura de Rio Branco paga o valor de R$ 1014 reais de salário e mais acréscimo de gratificações adquiridas pela categoria. A prefeita Socorro Neri alegou aos manifestantes que não possui verbas para pagar o piso estabelecido pelo Ministério da Saúde, que é de R$ 1.250 reais.

De acordo com informações repassadas para os profissionais pelo secretário municipal de Saúde, Otoniel Almeida, o valor integral do piso já estaria na conta bancária dos trabalhadores, mas não está liberado. “Parece que o dinheiro já está na conta, mas a prefeitura não quer pagar esse valor”, diz Nonata.

Agentes de zoonose e agentes de endemias aceitaram a proposta ofertada pela prefeita da Capital, no entanto, os agentes comunitários de saúde foram contrários à proposta em Assembleia geral realizada no último dia 7 de março.

Oito representantes da categoria conversam com uma equipe da prefeitura em reunião para chegarem a um acordo. O valor atual do piso foi aprovado no Congresso Nacional. A categoria trabalha 8 horas por dia.

