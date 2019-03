Ufac participa de pesquisa para aumentar a área da Amazônia em até 40% do tamanho atual

Um estudo envolvendo pesquisadores de três universidades brasileiras, incluindo a Ufac, apresenta dados que podem ampliar a área da Amazônia em até 40% do tamanho atual, considerando a linha da borda da floresta, que é a área de transição entre os biomas. O coordenador dos estudos, o professor Ben Hur Marimon Junior, da Universidade do Estado de Mato Grosso, explica que o trabalho teve início após inconsistências entre o mapeamento oficial e o que era observado em campo nos limites apresentados entre a Amazônia e o Cerrado. A redefinição pode contribuir não só com a proteção da biodiversidade, mas também com a produção agrícola na região.

Os pesquisadores afirmam que o Cerrado foi superestimado nos mapas oficiais. O bioma é menos protegido pela legislação, que a floresta amazônica.

A pesquisa foi publicada este ano, na última edição da revista científica Biodiversity and Conservation e pode lançar um novo olhar sobre a proteção não apenas da Amazônia quanto dos demais biomas.

De acordo com a EBC, já está em curso um segundo trabalho do grupo, que deve fazer o remapeamento de toda a área de transição que vai da divisa do Brasil com a Bolívia até o Maranhão. A Amazônia Legal brasileira tem uma extensão de aproximadamente 5 milhões km². A Universidade de Brasília também participa do estudo.